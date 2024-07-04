الخميس 04 يوليو 2024
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اقتصاد

شعبة الذهب تطالب بإزالة العوائق أمام صناعة المعدن الأصفر ودعم التصدير

ايهاب واصف رئيس شعبة
ايهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات

أشادت  شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف بحركة التغييرات الوزارية الجديدة التي استجابت لتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحسين ورفع مستوى الأداء الاقتصادي بالتركيز على تطوير وتنمية القطاع الصناعي ظهر في فصل ملف التجارة الخارجية عن الصناعة.

 

استراتيجية الحكومة نحو دعم القطاع التصديري

وأوضحت أن هذا الأمر يؤكد استراتيجية الحكومة نحو دعم القطاع التصديري في الفترة القادمة باعتباره أنه حائط الصد الرئيس للاقتصاد أمام الصدمات، بالاضافة إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء خاص بشؤون الصناعة الفريق كامل الوزير ما يظهر اعتزام الحكومة على إنهاء البيروقراطية والعوائق الاستثمارية التي يواجهها المصنعون..
 

 


و أكد إيهاب واصف رئيس الشعبة، على أن اختيار الفريق كامل الوزير لتولي منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرا للنقل والصناعة سيحقق طفرة في أداء القطاع الصناعي كما حدث أثناء توليه حقيبة وزارة النقل، بفضل امتلاكه كافة المهارات، والخبرات التي تحتاجها الصناعة حاليا  ولا سيما في  ملف توطين الصناعات المحلية،الذي حقق فيه نجاحا لافتًا خلال توليه وزارة النقل من خلال تنفيذ عدد من مشروعات لتوطين صناعة النقل، والتى أدت إلى تقليل فاتورة وارداتها من قطع ومدخلات الإنتاج المستوردة.
 


وطالب"واصف"، الوزير الجديد بإزالة العوائق الاستثمارية أمام نشاط تصنيع الذهب في مصر؛ لفتح آفاق واعدة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للخارج؛ لرفع حصيلة الدولة من الموارد الدولارية في إطار استراتيجيتها لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2024، وذلك في ظل الإمكانيات، والقدرات الهائلة التى تمتلكها مصر، وتجعلها من أكبر 30 دولة مصدرة حول العالم  للمشغولات الذهبية.

 

تعزيز وتنمية تجارة الذهب في مصر

وثمن "واصف" اختيار شريف فاروق رئيسة هيئة البريد سابقًا لحقبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمنيا أن يواصل الوزير الجديد العمل على تعزيز وتنمية تجارة الذهب في مصر، والاتجاه نحو رقمنتها، وتطوير عمليات الدماغ؛ لزيادة تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية وتنشيط عمليات تصدير.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 4 يوليو 2024

وتوجهت الشعبة، إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق بالشكر على مجهوداته السابقة خلال توليه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى شهدت اهتماما بالغا لتنشيط تجارة الذهب في مصر وتقديم كافة السبل والقرارات  الداعمة لها.

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