قطاع البنوك يستحوذ على 23.77% من حركة تداولات البورصة بمنتصف التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف حركة تداولات اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، لتتخطى المؤشرات مستويات جديدة، حيث تصدر قطاع البنوك حركة التداولات بقيمة 408.830.341 جنيها، بنسبة 23.77 %.

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حركة التداولات، فيتو

حركة تداولات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64 % عند مستوى 28.341.37 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46 % عند مستوى 6.264.15 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39 % عند مستوى 9.099.97 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24 % عند مستوى 2.776.64 نقطة.

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