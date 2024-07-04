البابا تواضروس يرسم 5 كهنة للخدمة في الإسكندرية وآسيا وقمص جديد

صلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والقمص داود لمعي وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.

طقوس رسامة كهنة جدد بالإسكندرية

وبعد صلاة الصلح تمم قداسة البابا تواضروس الثاني طقس صلوات رسامة ٥ آباء كهنة جدد ٤ للخدمة بكنائس الإسكندرية وآخر لخدمة الكرازة في آسيا، وطقس رسامة القس سرابيون شفيق قمصا بكنيسة العذراء والبابا كيرلس عامود الدين بكليوباترا

وفي عظة القداس عبر قداسة عن فرحة اليوم بتكريس ٥ من الآباء الكهنة في صوم الاباء الرسل وهو صوم الخدمة متأملا في طبيعة الكهنوت الفريدة.

وبهذه المناسبة تأمل قداسة البابا تواضروس في علامات طبيعة خدمة الكاهن وهي:

اولا: ان يقدم المسيح للشعب كل يوم وكل ساعة من خلال:

١- الصلوات المرفوعة باستمرار

٢- الأسرار الكنسية

٣- التعليم الأرثوذكسي السليم

٤- عمل الافتقاد

ثانيا: مقاومة الخطية من حيلته وحياة شعبه من خلال:

١- التوبة المستمرة

٢- القدوة

٣- العمل بالوصية

ثالثا: الاشتياق للسماء كل يوم من خلال:

١- حياة القداسة

٢- روح التشجيع

٣- روح الفرح

وفي نهاية العظة قدم قداسة البابا تواضروس الشكر لله على أخبار المفرحة للتشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين الجدد مقدرين ومصلين لأجل الوزراء والمحافظين الجدد ونواب الوزراء والمحافظين لاجل العمل والمعونة علي المسئولية الصعبة وسط هذه الظروف والتحديات الكبيرة وقدم الشكر للوزراء والمحافظين المنتهية حقبتهم لما قدموه من جهد مبذول وتعب مستمر خلال الفترة السابقة.