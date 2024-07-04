الخميس 04 يوليو 2024
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اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2024

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب بحركة تعاملات اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، مسجلا نحو 25280 جنيها. 

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الجنيه الذهب، فيتو 

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب، كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه الأغلب للاستثمار في  العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به. 

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تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

يعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، وبوزن 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلي مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط. 

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

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الجنيه الذهب، فيتو 

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان.  

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف هو غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.  

 

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