الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

مصر تهنئ الولايات المتحدة بعيد الاستقلال

مصر وأمريكا، فيتو
مصر وأمريكا، فيتو

تقدمت وزارة الخارجية والهجرة خالص التهنئة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

تعزيز روابط الشراكة الاستراتيجية 

وأعربت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، بحسب تدوينة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد أبوزيد عبر حسابه على موقع إكس عن تطلع الوزارة دوما لتعزيز روابط الشراكة الاستراتيجية الوثيقة وتطوير أوجه التعاون المختلفة بين البلدين.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث إلى وزير الخارجية السابق سامح شكري، اليوم الخميس، وقام بتقديم الشكر له على قيادته المستمرة وصداقته الوثيقة على مدار سنوات عديدة في تعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز العلاقات المرنة بين الشعبين الأمريكي والمصري.

رائدًا في الجهود المتعددة الأطراف

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر نقلًا عن بلينكن، إن شكري كان رائدًا في الجهود المتعددة الأطراف لتهدئة الصراع والضغط من أجل إيجاد حلول مستدامة.

بدر عبد العاطى وزيرًا للخارجية 

جدير بالذكر أن السفير بدر عبد العاطي، أدى أمس اليمين الدستورية وزيرا للخارجية والهجرة في التشكيل الجديد لحكومة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، خلفًا للسفير سامح شكري، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.  

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