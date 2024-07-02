الأربعاء 03 يوليو 2024
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خارج الحدود

من هو بدر عبد العاطي المرشح وزيرا للخارجية والهجرة في الحكومة الجديدة؟

بدر عبد العاطي، فيتو
بدر عبد العاطي، فيتو
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من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية غدًا، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية.

 

ويتولى السفير بدر عبد العاطي، حقيبة وزارة الخارجية، بعد ضم وزارة الهجرة إليها، وذلك خلفا للسفير سامح شكري الذي تولى الوزارة منذ عام 2014.

معلومات عن وزير الخارجية الجديد السفير بدر عبد العاطي

- يبلغ بدر عبد العاطي من العمر 58 عاما.

- حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2003.

- نال درجة الماجستير في العلاقات الدولية عام 1996 من جامعة القاهرة.

- حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1987 من جامعة القاهرة.

 - عمل السفير بدر عبد العاطي في العديد من سفارات مصر بالخارج، أبرزها واشنطن وتل أبيب وطوكيو وبروكسل.

 - كان مسؤولًا عن ملف الشئون الإفريقية والكونجرس بين 2003 و2007.

 - عمل مديرًا لشؤون فلسطين بوزارة الخارجية بين عامي 2007 و2008.

 - شغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية في الوزارة بين 2013 و2015.

 - سفير مصر في ألمانيا من 2015 حتى 2019.

 - عمل مساعدا لـوزير الخارجية للشئون الأوروبية.

- كان مندوب مصر الدائم لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

 - عمل سفيرا لمصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي.

- لديه خبرة في العديد من الملفات، منها فلسطين والشؤون الأفريقية والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بفضل عمله في العديد من السفارات والملفات داخل وزارة الخارجية.

 -  منحته ألمانيا عام 2020 وسام الاستحقاق في حفل تكريمي، وجاء منحه الوسام بسبب الطفرة التي شهدتها العلاقات المصرية الألمانية خلال فترة توليه المنصب.

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