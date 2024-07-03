الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

قبل أداء اليمين الدستورية، التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولي الجديدة

الرئيس السيسي ومصطفى
الرئيس السيسي ومصطفى مدبولي, فيتو

التشكيل الحكومي الجديدة، تؤدي حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل. 

 

التشكيل الحكومي الجديد 2024

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع.

محمود توفيق – وزير الداخلية 

كامل الوزير – نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة 

بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والهجرة 

رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتعاون الدولي 

شريف فاروق – وزير التموين 

مايا مرسي – وزيرة التضامن 

أيمن عاشور – وزير التعليم العالي 

محمد أحمد عبد اللطيف – وزير التربية والتعليم 

أحمد كوجاك – وزير المالية 

هاني سويلم – وزير الري 

خالد عبد الغفار – نائب رئيس الوزراء وزير الصحة 

محمود عصمت – وزير الكهرباء 

حسن محمد حسن الخطيب – وزير التجارة والاستثمار 

محمود فوزي – وزير الشئون النيابية 

محمد محمد صلاح الدين-  وزير للإنتاج الحربي 

عدنان الفنجري – وزير العدل 

أسامة الأزهري – وزير الأوقاف 

منال عوض- وزير التنمية المحلية

سامح حنفي – وزير الطيران 

شريف فتحي – وزير السياحة 

أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة

عمرو طلعت – وزير الاتصالات 

علاء الدين فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 

كريم بدوي – وزير البترول 

ياسمين فؤاد – وزيرة البيئة 

شريف الشربيني – وزير الإسكان 

محمد ابراهيم احمد شيمي – وزير قطاع الأعمال 

 

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