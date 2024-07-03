بعد أداء اليمين، لحظة وصول بدر عبد العاطى إلى مقر وزارة الخارجية

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، لحظة وصول الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجديد إلى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية بعد أداء اليمين الدستورية.

لحظة وصول الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الجديد إلى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية بعد أداء اليمين الدستورية pic.twitter.com/03ZICotxkb — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 3, 2024

و‏‎أدى السفير بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرا للخارجية والهجرة فى التشكيل الجديد لحكومة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية.

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وجاءت أبرز المعلومات عن وزير الخارجية الجديد السفير بدر عبد العاطي كالتالي:

- يبلغ بدر عبد العاطي من العمر 58 عاما.

‏‎- أول وزير خارجية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

‏‎- حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2003.

‏‎- نال درجة الماجستير في العلاقات الدولية عام 1996 من جامعة القاهرة.

‏‎- حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1987 من جامعة القاهرة.

‏‎- عمل السفير بدر عبد العاطي في العديد من سفارات مصر بالخارج، أبرزها واشنطن وتل أبيب وطوكيو وبروكسل.

‏‎-باحث في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" في القاهرة بين 1987 و1989.

‏‎-ملحق في "وزارة الخارجية" بين 1989 و1991.

‏‎-محاضرًا في "أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية" في القاهرة عام 2003 وله عدة مقالات ومؤلفات بمجال السياسة الدولية.

‏‎- سكرتير ثاني بسفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو والمسئول عن الشئون الأفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران بين 1997 و2001.

‏‎-سكرتيرًا ثانيًا في مكتب نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي الإقليمي بالشرق الأوسط بين 1995 و1997.

‏‎-تولى منصب عضو الوفد المصري في مؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1996.

‏‎-سكرتير ثالث في "سفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب" والمسئول عن الشؤون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 1991 و1995.

‏‎- كان مسؤولًا عن ملف الشئون الإفريقية والكونجرس بين 2003 و2007.

‏‎- عمل مديرًا لشؤون فلسطين بوزارة الخارجية بين عامي 2007 و2008.

‏‎-نائب رئيس البعثة المصرية في بروكسل بين 2008 و2012.

‏‎-ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013.

‏‎- شغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية في الوزارة بين 2013 و2015.

‏‎- سفير مصر في ألمانيا من 2015 حتى 2019.

‏‎- عمل مساعدا لـوزير الخارجية للشئون الأوروبية.

‏‎- كان مندوب مصر الدائم لدى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

‏‎- عمل سفيرا لمصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي.

‏‎- لديه خبرة في العديد من الملفات، منها فلسطين والشؤون الأفريقية والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، بفضل عمله في العديد من السفارات والملفات داخل وزارة الخارجية.

‏‎- منحته ألمانيا عام 2020 وسام الاستحقاق في حفل تكريمي، وجاء منحه الوسام بسبب الطفرة التي شهدتها العلاقات المصرية الألمانية خلال فترة توليه المنصب.