خبير اقتصادي: اللاجئون في مصر من أسباب تفاقم أزمة سعر الصرف

اللاجئون في مصر، قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن مصر أقل دولة كلفه للاجئين على مستوى العالم واللاجئون يستفيدون من الدعم المقدم من الدولة للمصريين وهم من أسباب تفاقم أزمة سعر الصرف الذي أضر بالاقتصاد المصري.

أزمة اللاجئين في مصر والضغط على موارد الدولة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: وجود هذا الكم الهائل من اللاجئين يُسبّب ضغطا كبيرا على موارد الدولة وسيؤثر على الاستثمار والاقتصاد خاصة أن عدد اللاجئين أصبح يمثل حوالي ٩ ٪؜ من سكان مصر.

ازمة اللاجئين في مصر، فيتو

خبير اقتصادي يكشف: ترحيل اللاجئين في حالة واحدة

وأكد أنه يجب على اللاجئين احترام القوانين والنظام العام للدولة فكل الدول تلزم الوافدين واللاجئين تقنين أوضاعهم والدولة لها الحق في ترحيل اللاجئ في حالة عدم احترامه للقوانين أو عدم تقنين أوضاعه.

مصر تواجه خطرا تاريخيا بسبب اللاجئين

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، من زيادة أعداد المهاجرين في مصر، مشيرًا إلى اقتراب نسبة المهجرين في مصر من 20%، وكاشفًا أن مصر أمام خطر تاريخي.

وقال هاني توفيق إن هناك خطرا تاريخيا يواجه مصر، بسبب زيادة اللاجئين، الأمر الذي يهدد بتغيير الهوية المصرية، مطالبًا بتقنين أوضاع المهاجرين إلى مصر من خلال الضرائب، أو ترحيلهم.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في تحذيره من اللاجئين إلى مصر: "تحذير: عندما تقترب نسبة المهجرين الى مصر من الـ ٢٠٪، وبغض النظر عن مشاركتنا مواردنا المحدودة جدًا.. فنحن هنا أمام خطر تاريخى بمزاحمتنا، وبتغيير الهوية المصرية، وباختصار: إما ضرائب لتقنين تواجدهم، أو ترحيلهم".