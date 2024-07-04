مياه أسيوط: تفعيل ورشة الملابس الجاهزة التابعة للشركة

أعلن المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد تفعيل ورشة الملابس الجاهزة التابعة للشركة والتي تم إنشاؤها بهدف توفير زى موحد للعاملين بالشركة طبقا لمواصفات السلامة والصحة المهنية.

خط إنتاج ورشة الملابس الجاهزة بشركة مياه أسيوط

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن خط انتاج ورشة الملابس الجاهزة تشمل على 8 ماكينات لزوم الخياطة والتي تضم أحدث المعدات من ماكينات الخياطة والسرفلة والتى تعمل بصورة أوتوماتيكية هذا بالإضافة إلى جهاز للبخــار.

خط إنتاج لخدمة العاملين بالشركة وأسرهم وجميع المواطنين بالزي مدرسي

وأشار رئيس مياه أسيوط إلى أن الورشة تخدم جميع قطاعي الأعمال الخاص والعام والشركات الشقيقة التابعة بأسعار تنافسية ولا تقف خدمة تصنيع الملابس على الشركة فقط بل تتيح أيضا خدمة العاملين بالشركة وأسرهم وجميع المواطنين مما يحتاجون إليه من صناعة زي مدرسي أو غيره، وذلك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعــار.

وأضاف رئيس مياه اسيوي أن صناعة الملابس تخضع لمواصفات السلامة والصحة المهنية التى تهدف لحماية العامل من اي مخاطر مهنية حيث تنتج الورشة زي موحد للعاملين بـ ( الامن، والكيميائيين، خدمة العملاء، العمال والفنيين، الحملة الميكانية، فيستات للمشرفين والمهندسين، افرول لعمال الشبكات، وكابات لحماية العاملين من درجات الحرارة المرتفعة )، وذلك للظهور بالمظهر اللائق الذي يتناسب مع مستوي الشركة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

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