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محافظات

مياه أسيوط تعقد دورة عن السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة

دورة مياه أسيوط،
دورة مياه أسيوط، فيتو
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عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد دورتها التدريبية لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة العمل وذلك لتجديد شهادات تدريب الأساسي لهم وحصولهم على التدريب المتقدم بالتنسيق مع معهد السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة الثقافية العمالية التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، والذي يعمل على تأهيل العاملين في مختلف القطاعات على طرق التعامل الصحيح والسليم داخل بيئة العمل. 

جاء ذلك بحضور اللواء بهاء الدين احمد مدير الادارة العامة للأمن والكيميائي عبدالله مصطفى مدير الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وعدد من أبناء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والعاملين بها.

 

تأهيل العاملين على طرق السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل

 

وفي هذا السياق صرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن هذه الدورة التدريبية تأتى ضمن خطة الشركة لتأهيل العاملين على طرق السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل مع المعدات والأجهزة والتي تساهم في إتخاذ التدابير الاحتياطية مع تطبيق ارشادات وتعليمات السلامة والصحة المهنية لمكافحة الحرائق وخصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس التي تمر بها البلاد.

 

توفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية

 

وأضاف رئيس مياه أسيوط أن هذه الدورة الدورية تأتى للتأكيد على ضرورة الاستدامة في توفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية بالمناطق مع الالتزام بارتداء المهمات الشخصية واستخدام معدات الأمان لخلق بيئة عمل آمنة وخالية من الحوادث والاصابات، مع ضرورة الاستدامة فى توفير قاعدة بيانات متكاملة للسلامة والصحة المهنية والالتزام بالمرور والمتابعة على جميع المحطات وشبكات الصرف والمياه وعنابر الكلور، والاستمرار في التدريب على خطط الطوارئ لمجابهة الكوارث والأزمات المحتمل حدوثها لا قدر الله، مع ضرورة عدم إغفال متابعة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بالمحطات والمشروعات التي يجرى تنفيذها سواء كانت خطط الاحلال والتجديد أو التوسعات في الشبكات وغيرها.

 

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كما أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن الشركة دائما ما تجري مسابقات بشكل دوري سواء كان على مستوى الشركات والتي تحصد منها على مراكز أو مسابقات بين العاملين على مستوى المحافظة والتي تهدف لتنمية روح وثقافة السلامة داخل ابنائها وتحقق هدف الدولة وهو سلامتك اولا.

وعقب الدورة التدريبية تم عقد اجتماع بين أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية  علي مستوي فروع الشركة الجغرافية للخروج بتوصيات وتدابير احتياطية التي تتناسب مع بيئة العمل لمواجهة أى حوادث قد تطرأ داخل المنشآت العامة  والمرافق الحيوية بالشركة.

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