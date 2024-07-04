خبير يرصد أداء مؤشرات البورصة ومستهدفاتها خلال الربع الثالث

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إنه فى سلسله تعتبر هى الأكبر فى الصعود المتتالي استطاع مؤشر البورصة المصرية مواصلة الصعود من مستوى ٢٥٥٠٨ نقطة الى مستوى ٢٨٤٠٠ نقطة تقريبا خلال ١٢-جلسة تداول وهى أفضل فترة من حيث اكتساب النقاط للمؤشر منذ مارس ٢٠٢٤ والذى أصبح الآن مستوى ٢٧٥٠٠ نقطة مستوى دعم فرعى لشهر يوليو ومستوى ٢٧٠٠٠نقطه مستوى دعم رئيسي خلال اى تصحيح قد يحدث مع وضع مستوى ٣٠٠٠٠الف نقطه مستهدف الربع الثالث.

البورصة، فيتو

أداء المؤشر السبعيني

وأضاف انه المؤشر السبعينى تحرك بنفس خطوات المؤشر الرئيسي حيث استطاع المؤشر السبعينى اكتساب ٦٨٠ نقطه خلال ١٢جلسه تداول حيث ارتد صعودا من ٥٦٢٣ نقطه محققا 6300 نقطه ولكن مع تباين فى أداء أسهمه.

الجدير بالذكر أن اى تصحيح قد يحدث فى المؤشر لمستوى 6080 نقطه يصلح لإعادة تكوين مراكز لاستهداف 6600 نقطه خلال الربع الثالث، وذلك رغم حدوث ازمه فى الغاز تسببت فى توقف مؤقت لأغلب الشركات الرئسيه للبتروكيماويات إلا أن ذلك لم يؤثر بالسلب على أداء الأسهم المنتميه لتلك الشركات على شاشات التداول سوى ساعات قليله وعاودت الصعود.

البورصة، فيتو

أسباب تغلب شركات البتروكيماويات على ازمتها

وارجع ذلك لقوة تلك الشركات الماليه والمشروعات والتعاقدات متوسطة الأجل المتعاقده عليها تلك الشركات مع الثقه فى أن الدوله ستتدخل للحل السريع للازمه وذلك ماحدث بالفعل وتم استيراد شحنات غاز وبعض الشركات اتجهت للتعاقد على الغاز الصخرى أيضا وأخرى اتجهت لبدائل الإنتاج.

القطاعات المرشحة للصعود

وتابع: لذلك نرى أن القطاع مرشح بقوه لاستعادة رونقه خلال الربع الثالث مع أيضا توقع نتائج الأعمال ايجابيه للنصف الأول من العام بالمقارنة للعام السابق سواء لقطاع البتروكيماويات أو قطاع المالى الغير مصرفى وقطاع النقل والقطاع العقارى واخيرا القطاع الصناعى وذلك لإعادة تقييم الأصول واسعار البيع لتلك القطاعات بعد تحريك اسعار الصرف.

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