الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

متظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية يضرمون النار ويغلقون طرقات بتل أبيب

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن متظاهرين ضد الحكومة يضرمون النار ويغلقون طرقا عدة في محور أيالون بـ تل أبيب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

صفقة وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حصل على مقترح حركة "حماس" المحدث حول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين من الوسطاء.

وقال مكتب نتنياهو في بيان له، أمس الأربعاء، إن "إسرائيل تدرس المقترح وستقدم ردها للوسطاء".

 التوصل إلى اتفاق

وكانت إسرائيل سلمت آخر مقترحها بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم 27 مايو الماضي. وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 مايو عن بعض تفاصيله، معبرا عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق.

وفي 11 يونيو الماضي قدمت "حماس" ردها على المقترح الإسرائيلي، لكن الولايات المتحدة انتقدته، قائلة إنه تضمن تعديلات على بنود قد تم الاتفاق عليها سابقا، حسب قول واشنطن.

 المشاورات بين طرفي النزاع

وكانت المشاورات بين طرفي النزاع والوسطاء مستمرة لصياغة مقترح من شأنه أن يكون مقبولا للطرفين، علما بأن إسرائيل اتهمت "حماس" بعرقلة الصفقة.

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