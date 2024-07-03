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خارج الحدود

تقرير عبري: واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص الحرب على غزة خلال لقاء بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء أن واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص مستقبل الحرب على غزة خلال لقاء  الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أواخر الشهر الجاري.

لقاء بايدن ونتنياهو أواخر يوليو

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قال إنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن في أواخر يوليو الجاري، عندما يزور نتنياهو العاصمة الأمريكية واشنطن لإلقاء كلمة في الكونجرس بشأن الحرب في غزة.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالكونجرس في 24 يوليو.
 

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