الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو يدرس رد حماس بعد تسليمه إلى الموساد

السنوار، فيتو
السنوار، فيتو

قالت حركة حماس اليوم الأربعاء، تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

إسرائيل تدرس رد حماس علي مقترح وقف إطلاق النار

وذكر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في بيان، أن إسرائيل تدرس رد حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حكومة الاحتلال، فيتو

حماس تتمسك ببند منع وقف القتال في مقترح التهدئة 

في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس ما زالت متمسكة ببند أساسي في مقترح التهدئة يمنع إسرائيل من العودة للقتال بعد المرحلة "أ" منه وهذا الأمر غير مقبول على إسرائيل.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل ستستمر في التفاوض مع استمرارها في الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح كل المحتجزين الـ 120 الأحياء منهم والأموات 

رويترز: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء أن الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، مضيفة أن مكتب نتنياهو أكد تلقى رد حماس بشأن صفقة الرهائن من الوسطاء، ويدرس حاليا رد الحركة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن قطر أرسلت أمس الثلاثاء إلى حركة حماس تعديلات جديدة على المقترح الأمريكي لصفقة تبادل مع إسرائيل.

حماس تشترط سحب جيش الاحتلال قواته من فيلادلفيا لاستئناف المفاوضات

وفي حين ذكرت قناة كان العبرية  عن مصادر: أن حماس أضافت شرطا جديدا إلى المفاوضات، وهو انسحاب الجيش من محور فيلادلفيا.

 

رويترز: الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

شخصان أو ثلاثة يعرفون مكانه، حماس تكشف معلومات جديدة بشأن السنوار

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