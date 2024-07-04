الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

ارتفاع حركة الطلب على السفر الجوي بنسبة 10.7%

المسافرين في المطار،
المسافرين في المطار، فيتو

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر مايو 2024.

 

وفيما يلي أبرز ما ورد فيها:

سجل إجمالي الطلب على السفر (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) ارتفاعًا بنسبة 10.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي؛ بينما ارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع) بنسبة 8.5% على أساس سنوي. واستقر عامل الحمولة في شهر مايو عند 83.4% (بزيادة بواقع 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي)، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا لهذه الفترة من العام.

الطلب العالمي على السفر

ارتفع الطلب العالمي على السفر بواقع 14.6% مقارنةً بشهر مايو لعام 2023؛ بينما ازدادت السعة بنسبة 14.1% على أساس سنوي، مع تحسّن عامل الحمولة وصولًا إلى 82.8% (في زيادة بواقع 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023).

 

ارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 4.7% مقارنةً بشهر مايو 2023، وازدادت السعة بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 84.5% (في زيادة بواقع 3.8 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مايو 2023).

الطلب القوي على السفر الجوي


وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "يستمر الطلب القوي على السفر الجوي مع تسجيل شركات الطيران نموًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي في أنشطة السفر خلال شهر مايو. كما كشفت شركات الطيران بأنّ نسبة إشغال المقاعد لديها وصلت إلى 83.4%، وهي نسبة قياسية جديدة لهذا الشهر،ولا نلمس وجود أي مؤشرات على انحسار هذا الاتجاه التصاعدي، لا سيما وأنّ مبيعات تذاكر السفر في بداية موسم الذروة حققت ارتفاعًا بواقع 6% خلال شهر مايو. 

 

وأضاف انه تبذل شركات الطيران كل ما في وسعها لضمان تقديم رحلات سلسة لجميع المسافرين مع بدء ذورة موسم السفر الصيفي في النصف الشمالي من العالم؛ غير أن توقعاتنا فيما يتعلق بمزودي خدمات الملاحة الجوية باتت موضع تساؤل بالفعل، إذ يتضح أن مزودي خدمات الملاحة الجوية في أوروبا يواجهون العديد من التحديات المستعصية، خصوصًا مع تسجيل 5.2 مليون دقيقة من التأخير في عمليات مراقبة الحركة الجوية في أوروبا حتى قبل بدء موسم الذروة. 

وتابع انه تسم أداء مزودي خدمات الملاحة الجوية بأهمية كبيرة بالنسبة لعملائهم من شركات الطيران ولملايين المسافرين حول العالم. ولذا، نتوقع منهم جميعًا تأدية بعملهم على أكمل وجه وبكل كفاءة".

 

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