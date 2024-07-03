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أخبار مصر

دكتوراه في إدارة الأزمات، من هو سامح الحفني وزير الطيران الجديد؟

الطيار سامح الحفني
الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني
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أدى الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليمين الدستورية وزيرا للطيران المدني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلفا للفريق محمد عباس حلمي، في تشكيل الحكومة الجديدة 2024.

السيرة الذاتية للطيار دكتور سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران المدنى

• المؤهلات العلمية

- دكتوراه في إدارة أزمات الطيران المدني PHD من جامعة بورسعيد 
- ماجستير إدارة الأعمال تخصص إدارة مطارات وشركات طيران MBA | جامعة تولوز بفرنسا 
- ماجستير إدارة عامة MPA | الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
- بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس
- بكالوريوس علوم طيران من المعهد القومي للتدريب على الطيران.

• المناصب الإدارية السابقة بوزارة الطيران المدني

• المناصب الادارية العليا:

- ممثل مصر الدائم لدي مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى  (۲۰۲۲)

- رئيسًا لسلطة الطيران المدني المصري  مرتين  المرة الًاولى  خلال الفترة من ٢٠/ ١٢ /٢٠٠٩ حتى ١/ ١٠/ ٢٠١١، والمرة الثانية خلال الفترة من ٤/ ٧/ ٢٠١٨ حتى ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠.
- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران (٢٠١٤) 
- رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران (۲۰۱۲)

• مناصب أخرى

- نائب رئيس سلطة الطيران المدني

- نائب رئيس قطاع التدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران

- مدير عام تدريب الطيران - الشركة القابضة لمصر للطيران

- مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

• مجالس الإدارة واللجان التنفيذية الدولية / المحلية:

- رئاسة المجموعة الإقليمية للسلامة بالشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO RASG MID اللجنة الفنية بالجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني (27-ICAO (A

- عضوية مجالس ولجان تنفيذية دولية

- المجلس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA

- المجلس التنفيذي لتحالف ستار العالمي  STAR ALLIANCE

- المجلس التنفيذي للإتحاد العربي للنقل الجوي  AACO

- المجلس التنفيذي لشركات الطيران الأفريقية AFRAA

- المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني ACAO

-اللجنة الإقليمية لخبراء السلامة الجوية بالشرق الأوسط ICAO TLST

• الخبرات الفنية:

طيار معتمد من سلطة الطيران المدني كقائد طراز ومدرب وممتحن على كل الطرازات الآتية:
حاليًا.. إيرباص Airbus 330/340

سابقًا..
Boeing 747  طائرات بوينج
Boeing 737                       
طائرات أيرباص  Airbus320 
Airbus 300-600                      
Airbus 300-B4

 

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