الخميس 04 يوليو 2024
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اقتصاد

المجلس التصديري للملابس يطالب الحكومة الجديدة بزيادة الصادرات

مارى لويس، فيتو
مارى لويس، فيتو

أكد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن مجتمع الأعمال المصري يترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار في مصر وإجراءات جديدة تدعم الصناعة من الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشدد المجلس التصديري للملابس برئاسة ماري لويس بشارة، على تطلعه للعمل مع الوزراء الجدد في الملفات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها زيادة الصادرات والعمل على تحسين جودة الإنتاج المصدر للخارج وتنمية وتحديث صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة لتواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التصنيع العالمية. 

رؤية سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي

 وقال إن مجتمع الأعمال يأمل في رؤية سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مناخ الأعمال في مصر بما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتقدم المجلس بالتهنئة لكلا من اللواء كامل الوزير لتكليفه بملف الصناعة بجانب ملف النقل، وتكليف حسن الخطيب بملف الاستثمار والتجارة الخارجية، وكذلك تهنئة الدكتورة رانيا المشاط علي تكليفها بملف التخطيط والتعاون الدولي، وأحمد كجوك للمالية. 

كما وجه المجلس الشكر لكلا من الدكتورة هالة السعيد والمهندس أحمد سمير والدكتور محمد معيط علي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتذليل كافة عقبات الصناعة.

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 وتقدم المجلس وجميع أعضاء مجلس إدارته بالتهنئة لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التشكيل الجديد للحكومة والذي يستهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة للملفات المختلفة.

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