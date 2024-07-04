الأرصاد: طقس الأقصر شديد الحرارة والعظمى 43 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في محافظة الأقصر اليوم، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا وحار ليلًا.

وسجلت درجات الحرارة اليوم 43 درجة مئوية نهارًا، فيما تنخفض إلى 29 درجة مئوية ليلًا.

وتوقعت الهيئة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية وستكون الرياح معتدلة إلى نشطة على معظم الأنحاء.

ومن جهة أخرى، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اعتبارًا من يوم غد الجمعة، خاصة في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

تفاصيل الطقس في المناطق الجنوبية

وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء في المناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 38 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة. أما على المناطق الساحلية فمن المتوقع أن تتراوح بين 33 إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل إلى 39 إلى 42 درجة مئوية في المناطق الجنوبية.

إرشادات التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

وشددت الهيئة على ضرورة اتباع الإرشادات التالية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات النهار.

شرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة.

ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون.

تقليل استهلاك الكهرباء للوقاية من حدوث ماس كهربائي بسبب الحرارة المرتفعة.



ارتفاع درجة الرطوبة في الصيف

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يصاحبه زيادة في الرطوبة، مما يزيد من الشعور بالحرارة بشكل أكبر خاصة في المناطق الساحلية والأجزاء الجنوبية من البلاد.