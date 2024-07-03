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رياضة

يورو 2024، مبابي يستعد لمواجهة البرتغال بأرقام غير مسبوقة

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو
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كشفت إحصائيات نشرتها الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن كيليان مبابي نجم الديوك، ظهر بأقصى قوته في بطولة يورو 2024، رغم انزعاجه من ارتداء القناع الطبي لإصابته بكسر في الأنف.

أرقام مبابي المميزة في يورو 2024

ونشرت صحيفة "ليكيب" إحصائية تبرز مقارنة مفعول مبابي في بطولتي يورو 2021 و2024، وأيضا مونديالي 2018 و2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليان لمس الكرة خلال مباراة كاملة 51.6 مرة في مونديال 2018، مقابل 42.2 في يورو 2021، و55.2 بمونديال 2022، وقفز هذا المعدل إلى 61.9 لمسة في يورو 2024.

أما على مستوى لمس الكرة في منتصف ملعب المنافس فقد بدأ النجم الفرنسي ب 5.7 لمسة في مونديال 2018، مقابل 8.1 في يورو 2021، و10.3 في مونديال 2022، و11.4 في النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا.

وسدد 1.4 كرة على المرمى في المباراة الواحدة بمونديال 1998، مقابل 3.2 تسديدة في يورو 2021، و4.7 في كأس العالم 2022، ووصل لأفضل معدلاته ب 5 تسديدات في بطولة أمم أوروبا 2024.

يذكر أن كيليان مبابي هو اللاعب الفرنسي الوحيد الذي سجل للديوك في يورو 2024، مقابل هدفين ذاتيين من النمساوي ماكسيمليان ووبر والبلجيكي يان فيرتونخين.

ويستعد كيليان مبابي ورفاقه في منتخب فرنسا لصدام قوي ضد البرتغال في دور الثمانية.

 

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