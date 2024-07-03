أبرز 11 رقما في يورو 2024 قبل مباريات دور الثمانية

يورو 2024، تستعد بطولة كأس أمم أوروبا، والمقامة في ألمانيا لمرحلة مباريات ربع النهائي، التي تقام يومي الجمعة والسبت القادمين.

أبرز 11 رقم وإحصائية في يورو 2024

- ثلاثة أهداف سجلها كل من الألماني جمال موسيالا والهولندي كودي جاكبو تصدرا بها قائمة هدافي البطولة حتى الآن، بالتساوي مع السلوفاكي إيفان شرانز والجورجي جيورج ميكوتادزي وتعرض كلاهما للإقصاء بالفعل من البطولة.

- أربعة انتصارات حققها المنتخب الإسباني، وهو الفريق الوحيد الذي فعل هذا في اليورو، ويليه كل من المنتخبين الألماني والتركي بثلاثة انتصارات، واثنين لكل من فرنسا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والبرتغال.

- عشرة أهداف سجلتها ألمانيا لتصبح أكثر المنتخبات إنتاجا هجوميا في اليورو، وبعدها إسبانيا بفارق هدف، قبل لقاء الفريقين في ربع النهائي في شتوتجارت. بالنسبة إلى هولندا وسويسرا وتركيا فسجل كل منهما سبعة أهداف، أما البرتغال فخمسة، وبعدها إنجلترا بأربعة، ثم فرنسا بثلاثة.

- 20 تسديدة وجهها البرتغالي كريستيانو رونالدو على المرمى، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة، ويأتي بعده الألماني جمال موسيالا بـ15. سجل نجم الـ"مانشافت" ثلاثة أهداف، أما الـ"دون" فلا يزال من دون هز الشباك.

- 35.9 كيلومتر في الساعة هي أكبر سرعة ركض بها لاعب في اليورو وتخص السلوفيني بنجامين سيسكو، ويأتي بعده الألماني جمال موسيالا بـ35.8 كيلومتر في الساعة.

- 51.2 كيلومترا ركضها السلوفيني آدم جزيندا شيرين في اليورو، وهي أكبر مسافة يقطعها أي لاعب ويليه السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتزكا بـ50 كيلومترا ثم الإنجليزي ديكلان رايس بـ49.2 كيلومترا.

- 57 مخالفة ارتكبتها إسبانيا لتصبح أكثر المنتخبات المتأهلة لربع النهائي ارتكابا للمخالفات تليها سويسرا (47) ثم ألمانيا (46) فتركيا (40) وهو نفس عدد مخالفات هولندا، ثم فرنسا (37) وإنجلترا (36) وفي النهاية البرتغال بـ(33).

- 84 تسديدة وجهها منتخب إسبانيا، كأكثر المنتخبات تسديدا في ربع النهائي، وبعدها البرتغال (74) ثم ألمانيا (71) ففرنسا (69) وهولندا (63) ثم تركيا (57) وسويسرا (46) وفي النهاية إنجلترا بـ(44).

- 92.3% هي دقة تمريرات ألمانيا، وهي الأكبر في البطولة، مقابل 91 لإسبانيا و90.5 لفرنسا و89.5 للبرتغال وإنجلترا، و88.3 لهولندا، و86.5 لتركيا و85.3 لسويسرا.

- 176 كرة استعادتها البرتغال، مقابل 165 لإسبانيا و161 لألمانيا و159 لفرنسا و157 لإنجلترا و154 لتركيا و137 لسويسرا و123 لهولندا.

- 306 هجمات للبرتغال، أكثر من أي فريق آخر في البطولة، وبفارق 41 هجمة كاملة عن ألمانيا الثانية، ثم تأتي بعدهما إسبانيا بـ256 ففرنسا بـ232، وهولندا 200، فإنجلترا بـ193، ثم تركيا بـ182، وفي النهاية سويسرا بـ170.