انحراف 3 عربات لقطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية قبل قليل من مساء اليوم الأحد، حادث خروج بعض عربات قطار بضائع عن القضبان.

خروج 3 عربات من قطار بضائع أمام معسكر القرش

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، إخطارا يفيد بخروج 3 عربات من قطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش؛ مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

استعدال العربات المنحرفة

ودفعت طوارئ هيئة السكك الحديدية بعدد من الأوناش لاستعدال العربات المنحرفة عن مسارها من قطار البضائع الفارغ والذى كان في طريقه إلى محافظة بورسعيد.

جانب من الحادث، فيتو

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.



عدلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعض مواعيد وتركب القطارات لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

تعديل مواعيد القطارات

وجاءت التعديلات على تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط كما يلى:

أولًا: اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 / 7 / 2024

- تعديل تركيب قطار 1004 القاهرة / أسوان ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.

- تعديل تركيب قطار 1205/ 1206 القاهرة / مرسي مطروح ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالى.

- ثانيًا: اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 / 7 / 2024

- تعديل تركيب قطار 81 أسوان / القاهرة ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالى.