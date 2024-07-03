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محافظات

حركة المحافظين 2024، ملفات تنتظر أكرم محمد محافظ الإسماعيلية الجديد

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد محافظ الإسماعيلية الجديد، فيتو
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حركة المحافظين 2024، تنتظر اللواء أكرم محمد محافظ الإسماعيلية الجديد عشرات الملفات التي تخص الجهاز التنفيذي للمحافظة وعلى رأس تلك الملفات إيصال كافة المرافق للقرى من شبكات صرف صحي والغاز الطبيعي.  

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وكان اللواء طيار أكرم محمد محافظ الإسماعيلية الجديد قد أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلفا للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.   

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية 

أدت الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية 

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة. 

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. 

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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