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محافظات

انتظام حركة القطارات بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
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أعلن المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عن انتظام حركة القطارات بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال استعدال عربات قطار البضائع المنحرفة. 
 

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وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية قبل قليل من مساء اليوم الأحد، حادث خروج بعض عربات قطار بضائع عن القضبان. 

خروج 3 عربات من قطار بضائع أمام معسكر القرش

تلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بخروج 3 عربات من قطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.   

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

استعدال العربات المنحرفة 

ودفعت طوارئ هيئة السكك الحديدية بعدد من الأوناش لاستعدال العربات المنحرفة عن مسارها من قطار البضائع الفارغ والذى كان في طريقه إلى محافظة بورسعيد.  

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ. 

وعلى صعيد آخر، وقع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية على اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة ميرمك ( MERMEC ) الايطالية بشأن تنفيذ أعمال نظم الإشارات بخطوط الفردان - بئر العبد / بالوظة – ميناء شرق بورسعيد بالاتحاد مع شركة الحاذق للإنشاءات وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

نظام الإشارات الحديثة EIS

ويهدف المشروع إلى التحكم في حركة مسير القطارات على طول الخط ويحتوي على عدة نظم حديثة (نظام اشارات حديث (EIS) ونظام اتصالات يعتمد على تكنولوجيا كابلات الفايبر ونظام قوى كهربية لتغذية الإشارات والاتصالات ونظام تسجيل للأعطال على مدار الساعة ونظام إلكترونى حديث لتشغيل 13 مزلقان بالأضواء والأجراس والبوابات الأوتوماتيكية ونظام حديث للتحكم في الدخول الى غرف التحكم (Acess Control) ونظام عداد عجل (Axel counter).


وأكد وزير النقل أنه فى إطار اهتمام الدولة بتطوير سيناء وربطها بغرب القناة من خلال خط سكة حديد فقد بدأت وزارة النقل بإنشاء خط سكة حديد  الفردان - بئر العبد – ميناء شرق بورسعيد بطول 144 كيلومترا، حيث تم الانتهاء من أعمال السكة في المسافة ما بين الفردان وبئر العبد بطول 100 كيلومتر بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وجاري العمل في نهو أعمال السكة في المسافة بين بالوظة وميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترا، وذلك لربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة السكة الحديد.  

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