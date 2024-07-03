الدوري المصري، مصطفى عثمان حكما للأهلي والداخلية وناصف للطلائع والاتحاد

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراتي غد الخميس، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشروين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة الأهلي والداخلية

حكام مباراة الأهلي والداخلية، فيتو

مباراة طلائع الجيش والاتحاد

حكام مباراة طلائع الجيش والاتحاد، فيتو

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة فريقه، لمواجهة فريق الداخلية غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري المصري الممتاز.

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام الداخلية في الدوري

وجاء المستبعدون من قائمة الأهلي أمام الداخلية: محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء وعلي معلول وطاهر محمد وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة الداخلية

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية عن مواجهة الداخلية.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات التدريب.

ثم قاد كولر اللاعبين في جانب من التدريبات الفنية المتنوعة، التي شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل المحددة للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، في السابعة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.