بيراميدز يحسم موقفه من انضمام لاعبيه إلى المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي، أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن النادي لن يتأخر عن المنتخب الأولمبي أو أي من المنتخبات ولا نستطيع منع لاعب من المشاركة مع المنتخب، ولكن اتحاد الكرة يرفض التنسيق معنا بضم محمود صابر والانتظار على إبراهيم عادل لما بعد مباراتي الأهلي والزمالك.

بيراميدز يوضح موقفه من انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي

ونفى هاني سعيد، أن يكون بيراميدز رفض انضمام أي من لاعبيه سواء إبراهيم عادل أو محمود صابر لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مؤكدًا أن كل ما طلبه النادي هو التنسيق في ظل خوض لقاءات غاية في الأهمية في المنافسة على لقب الدوري.

أوضح أن التنسيق مطلوب خاصة وأن أولى مباريات المنتخب الأولمبي في باريس ستكون يوم 24 يوليو الجاري، وبالتالي هناك متسع من الوقت أمام اللاعبين للتواجد مع بيراميدز في مباريات الدوري المتلاحقة ثم الانضمام لمعسكر المنتخب، وبيراميدز يدعم وبكل قوة جميع المنتخبات الوطنية، ومجلس الإدارة خلال يومين سيتخذ قراره بشأن موعد انضمام اللاعبين للمنتخب.

وعاد هاني سعيد مؤكدا أن السبب في المشكلة الحالية للمنتخب الأولمبي هو من تسبب في أن يمتد الدوري حتى اللحظة الحالية بسبب التأجيلات والتأخير المستمر والتضارب في المواعيد.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أزمة المنتخب الأولمبي ورفض الأندية ترك لاعبيها للمنتخب قبل أولمبياد باريس 2024.

قدر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

وقال وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي قدم جهدا كبيرا خلال عامين، وميكالي حصل على الميدالية الذهبية مع المنتخب البرازيلي وقدم مع الفراعنة أداء جيد خلال البطولة الإفريقية في المغرب والتي ضمنت تأهلنا لأولمبياد باريس 2024.

وأضاف: "أحب أن أوضح للجماهير بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لا يضع الأولمبياد ضمن الأجندة الدولية وبالتالي أنشطة الكرة لا تقف في الدول، ولا يوجد فرض أو إجبار على الأندية الخارجية المحترفة في ترك لاعبيها".

المنتخب الأولمبي، فيتو

مصلحة المنتخب الأولمبي في مواجهة الأندية

ولفت: "الدوري المصري يعمل وهناك تنافسية وأتابع دور الرابطة واتحاد الكرة، ولكن نريد توضيح أمر هام للأندية المحلية بأن مصلحة المنتخب الأولمبي هي الأساس ودي مصر، وفيه توقيت معين لازم أتدخل فيه إذا مكنش فيه تعاون من الأندية".

وواصل: "الأولوية لـ المنتخب الأولمبي وسنتخذ الإجراءات والقرارات المطلوبة خلال الساعات المقبلة والتي تصب في صالح المنتخب، رغم تقديرنا التنافسية العالية بين الأندية".

تأجيل بطولة الدوري من أجل المنتخب الأولمبي

وعن احتمالية تأجيل بطولة الدوري لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع لمشاركة اللاعبين مع المنتخب الأولمبي، علق: "كل الاحتمالات موجودة، وسنقوم بما يخدم الأندية ولكن الأولوية للمنتخب، ومش هنعدي الليلة دي إلا لما يكون هناك قرار".

هل يشارك محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي؟

وأكد: محمد صلاح لن ينضم للمنتخب الأولمبي، في ظل تغيير جهاز فني لنادي ليفربول، ولكنه سيشارك في أول معسكر للمنتخب الوطني الأول.