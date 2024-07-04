موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم الخميس من التدريبات، بعد التعادل مع فاركو في مباراة أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وفاركو

تعادل فريق الزمالك مع نظيره فاركو بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

افتتح الزمالك التهديف عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 28، فيما تعادل لـ فاركو شكري نجيب عن طريق ركلة جزاء أيضا صوبها بنجاح في الدقيقة 39.



ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، جمعها من 23 مباراة، بواقع 11 فوزا، و5 تعادلات، و7 خسائر، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، حصل عليها من 29 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 11، وخسر 13 مواجهة.