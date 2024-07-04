كوبا أمريكا، الكونيمبول يعترف بتعرض منتخب البرازيل لظلم تحكيمي

كوبا أمريكا، أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الكونيمبول، على أحقية منتخب البرازيل في الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة كولومبيا، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وانتهت مباراة البرازيل ضد كولومبيا التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وحسب ما ذكره اتحاد أمريكا الجنوبية في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، أن نظام الحكم الفيديو “VAR”، يقوم على تحليل اللقطة من خلال الزوايا المختلفة، إلا أنه أخفق في هذه الحالة، حيث لمس بالفعل المدافع الكرة قبل أن يعترض طريق المهاجم بشكل متهور.

Brasil completa el cuadro de los Cuartos de Final 🤩⚽️



A @CBF_Futebol completa as quartas de final da CONMEBOL @CopaAmerica 🙌🇧🇷#CreeEnGrande | #AcrediteSempre — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 3, 2024

موعد مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا

وأسدل الستار عن المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 15 يوليو الجاري.

وخطف منتخب البرازيل آخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع منتخب كولومبيا بنتيجة (1-1)، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة في "كوبا أمريكا 2024".

وتصدرت كولومبيا، بتلك النتيجة، المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين أن البرازيل تواجدت في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وودعت كوستاريكا وباراجواي منافسات البطولة، رغم فوز الأول بهدفين مقابل هدف على الثاني.

وتواجه كولومبيا نظيرتها بنما في مرحلة ربع نهائي البطولة، بينما ضربت البرازيل موعدًا ناريًا مع أوروجواي.

مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 20241

الأرجنتين x الإكوادور.. الجمعة 5 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

فنزويلا x كندا.. السبت 6 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

بنما x كولومبيا.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الواحدة فجرًا.

الأوروجواي x البرازيل.. الأحد 7 يوليو.. في تمام الساعة الرابعة فجرًا.