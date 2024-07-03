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رياضة

نجم البرازيل يتحدى أوروجواي: لا نهتم بالمنافس في كوبا أمريكا

البرازيل، فيتو
البرازيل، فيتو

قال رافينيا، صاحب هدف البرازيل في مرمى كولومبيا (1-1) إنه لا يهتم بهوية المنافس في ربع نهائي كوبا أمريكا (أوروجواي) لأنه يرغب في التتويج باللقب.

وتأهل منتخب البرازيل في وصافة المجموعة الرابعة، ليضرب موعدا ناريا ضد منتخب أوروجواي متصدر المجموعة الثالثة في ربع نهائي البطولة القارية.

وأوضح رافينيا مهاجم برشلونة أنه "لا يمكن اختيار المنافس"، مقللا من خطورة مواجهة "السيليستي".

وأكد أنه يعرف طريقة عمل أوروجواي مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مشيدا بأداء الفريق على المستويين البدني والنفسي.

وشدد على أن "الكناري" "يتطور تحت قيادة المدرب دوريفال جونيور"، وأن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم من أجل فوز البرازيل باللقب.

وعن التعادل، قال إن فريقه واجه منتخبا يقدم عملا كبيرا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني نيستور لورنزو.

وتابع: "لقد ظلوا معا لفترة أطول، ولديهم سلسلة طويلة من عدم الهزيمة هم أقوياء للغاية، لكننا كنا قادرين على إلحاق الهزيمة بهم".

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