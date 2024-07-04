الخميس 04 يوليو 2024
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تنفيذ ٢٠٦٤ وحدة ضمن مبادرة سكن كل المصريين بالسويس الجديدة

شقق الاسكان
شقق الاسكان

كشفت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة عن تفاصيل الأعمال الجاري تنفيذها بجميع قطاعات مدينة السويس الجديدة  كالقطاع السكني والذي يضم تنفيذ عدد ٨٦ عمارة ٢٠٦٤ وحدة سكنية مساحة الوحدة ٩٠ م ٢  كمرحلة عاجلة، ضمن مبادرة سكن كل المصريين.

وأكدت أنه في مجال  البنية التحتية جار تنفيذ  محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة محطة كومبكت بطاقة ١٠٠٠م٣ وأيضا شبكة إنارة الطرق بقطاع الكهرباء وكذلك قطاع الطرق والأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الخدمية  والتي تضم السوق التجاري ومدرسة التعليم الأساسي والحضانة.
وخزان تكديس المياه أيضا ضمن أعمال البنية  التحتية سعة ١٠٠٠٠م٣.
 

وأكدت على ضرورة تطبيق أعلي معايير الجودة والسلامة المهنية في تنفيذ الأعمال ترجمة لحصول الجهاز بالأمس علي شهادات الأيزو في نظم  إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية


كما أكدت مخلوف أن مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي بمدن الجيل الرابع والتي من بينها مدينة السويس الجديدة هو ما يميزها وأن معدلات العمل بالسويس الجديدة تسير وفقا للجدول الزمني المحدد.

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