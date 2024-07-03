إزالة عدد من مخالفات البناء بالشروق

شن جهاز مدينة الشروق حملة جديدة لإزالة عدد من مخالفات البناء.

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق إزاله فوريه لشده خشبيه فى مهد المخالفه بدور سطح أحد العقارات بالحى الثانى شرق وإتخاذ الإجراءات القانونيه ضد صاحب المخالفه، وازاله فوريه لشده خشبيه معده للشروع فى زيادة النسبه البنائيه بدور سطح احد العقارات بالمنطقه الاولى.

وطالب مسئولو أجهزة المدن، أصحاب قطع الأراضي والمواطنين، بالالتزام بالاشتراطات البنائية، واشتراطات التخصيص والتراخيص للأنشطة التي يتم مزاولتها، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات، وتجنب القيام بأنشطة عشوائية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.