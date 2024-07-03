معدلات تنفيذ محطات الصرف بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن نسب ومعدلات التنفيذ لمحطات الصرف الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتابع أعمال تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 12 وخطى الطرد الملحقين بها حيث تعمل المحطة على نقل صرف منطقة الأندلس إلى محطة صرف امتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينةذلك لحل مشكلة الصرف بمنطقة الأندلس وتصل نسبه الإنجاز:58.16 %.



كما تابع أعمال تنفيذ محطة رقم 4 ومحطة 2 بمشروع بيت الوطن وتصل نسبه الانجاز:30 %.

وكشف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تفاصيل وخطوات التقديم على شقق الهيئة والتى تطرحها بمدينة العاشر من رمضان، والتقديم عبر موقع حجز بنك التعمير والاسكان.

خطوات التقديم كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور من هنا .

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات – الأسعار ) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو / مكتوبة).

- يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- يجب تسجيل البريد الإلكتروني (الإيميل) لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز اليه.

- يقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأ-مصروفات تسجيل على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) في بنك التعمير والإسكان / فرع الدقي بأحد طرق السداد التالية:

- التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH / سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX –.

- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- سيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ الحجز وذلك خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لـ بنك التعمير والإسكان، في حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.