تعديل جديد لخطط تشغيل القطار الكهربائي من السبت المقبل

أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر والقطار الكهربائى إجراء تعديل بداية من السبت المقبل يشمل زيادة معدل القطارات وقت الذروة لخدمة مستخدمي القطار الكهربائى المتجه للعاصمة الإدارية.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى

وقال الشركة في بيان: بدايةً من السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤ وكل سبت من كل أسبوع، وقت الانتظار هيقل خلال أوقات الذروة! القطارات هتوصل كل ١٠ دقايق من ٧:٠٠ حتى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ حتى ٥:٠٠ مساءً من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وايابًا.