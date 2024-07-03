الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات التعدي على منزل اللاعب عمر السعيد في الجيزة

اللاعب عمر السعيد،
اللاعب عمر السعيد، فيتو

تجري قوات مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات واقعة تحطيم زجاج منزل اللاعب عمر السعيد  نجم المنتخب السابق ونادي الزمالك والإسماعيلي ولاعب بنادي طلائع الجيش وكتابة عبارات غير مفهومة.

يأتي ذلك من خلال فريق بحث للوصول للأسباب الحقيقية التي دفعت المتهم بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول مفاده تلقيه بلاغًا من اللاعب عمر السعيد  نجم المنتخب السابق ونادي الزمالك والإسماعيلي ولاعب بنادي طلائع الجيش حاليًا يتضرر فيه من جاره لقيامه بتحطيم زجاج منزله وكتابة عبارات غير مفهومة

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم ضبط  المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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