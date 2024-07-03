"التسويق الإلكتروني" ندوة تثقيفية بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين (صور)

نفذ مركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية عن التسويق الإلكتروني، بمشاركة الفتيات والسيدات أعضاء أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب التنمية الشبابية بالسنبلاوين، ضمن خطة الدعم المالي للعام 2024.



استراتيجيات التسويق الرقمي

جاء ذلك بإشراف جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، ومنى ممدوح منسقة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، وبحضور محمد محروس للمدير التنفيذي بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، وام محمد عوض رئيس قسم الشباب بإدارة شباب السنبلاوين ورشا رمضان منسقة أندية الفتاة بمركز شباب التنمية الشبابية بالسنبلاوين.

محاور فعاليات الندوة

تمحورت فعاليات الندوة حول استراتيجيات التسويق الرقمي: وكيفية استخدام الوسائط الرقمية مثل الإعلانات على الشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي والمبيعات، بالإضافة إلى التسويق بالمحتوى، وكيفية إنشاء محتوى جذاب يستهدف الجمهور المستهدف ويساهم في تعزيز العلامة التجارية، وأيضًا التسويق عبر الهواتف الذكية والتطبيقات، وكيفية استخدام التطبيقات والإشعارات للتفاعل مع العملاء وتحفيزهم على الشراء.الأمن الرقمي والخصوصية.

استعراض أحدث التطورات في مجال التسويق الرقمي

وفي نفس السياق استعراض أحدث التطورات في مجال التسويق الرقمي، وكيفية التكيف معها للحفاظ على تنافسية العلامة التجارية، وكيفية حماية البيانات الشخصية للعملاء والالتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة، وأخيرًا الابتكار والاتجاهات الجديدة.

يأتي تنفيذ فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، توجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وتحت إشراف جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، ومنى ممدوح منسقة أندية الفتاة بالمديرية.

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