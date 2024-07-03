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بالاسماء، إصابة 4 أشخاص بانقلاب سيارة ملاكي في الدقهلية

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو
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اصيب أربعة أشخاص اثر انقلاب سيارة ملاكى اول طريق السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

اصابة 4 اشخاص في انقلاب ييارة ملاكي 
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود اشارة بأنقلاب سيارة ملاكى اول طريق السنبلاوين.


اسماء المصابين في الحادث 

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين وقوع 4 مصابين وهم امانى على احمد 46 عاما، مصابةبكسر بالفخذ الايمن،  محمد مصطفى احمد 27 عاما،  مصاب بكسر بالساق اليسرى، ياسمين اسامه محمد 23 جرح قطعى بالجبهة ومنه اسامه محمد 17 عاما  مصابة بأشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمى طوخ الاقلام بالسنبلاوين وتم نقلهم لمستشفى السنبلاوين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

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