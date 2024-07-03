أخبار مصر اليوم: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.. وزيادة سعر مضاد حيوي شهير

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

انطلاق مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية مراسم أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدت الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث أدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

رسميًا، قائمة الوزراء في الحكومة الجديدة 2024

أدت الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية.

وجاء التشكيل الوزاري كالتالي:

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس للحكومة

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية

حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

كامل عبد الهادى فرج الوزير وزيرا للنقل والصناعة

شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والاثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا عبد المنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان

مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة

محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم

محمد عبد العزيز جبران وزيرا للقوى العاملة

أشرف صبحي محمد عامر وزيرا الشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف

كريم إبراهيم على بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

الدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة

الدكتور محمود مصطفي كامل عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

الدكتورشريف مجدي حسين الشربيني وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية

المهندس هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية

السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية

محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

المستشار محمود فوزى عبد الباري وزيرل للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

رقى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع.

تعيين 23 نائبا للوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

انطلقت مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.

وشملت القائمة تعيين 23 نائبا للوزراء في التشكيل الحكومي الجديد

نواب الوزراء الجدد في حكومة مدبولي

- ياسر سمير صبحي نائبا لوزير المالية

- شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية

- يمني أسامة فريد البحار نائب لوزير السياحة

- علبة أحمد الألفي نائبا لوزير الصحة

- محمد محمود ناصر الطيب نائب وزير الصحة والسكان

- عمرو محمد قنديل نائب وزير الصحة والسكان

- مارجريت صاروفيم يوسف نائب لوزير التضامن الاجتماعي

- حسام الدين صلاح عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- أحمد محمد ضاهر حسين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

- أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

- ماجد عبدالحميد متولي نائب لوزير النقل

- نهاد شاهين على شاهين نائب لوزير النقل

- وجدي الشحات عبد الحكيم نائب لوزير النقل

- صباح عبداللطيف مشالي نائب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة

- منتصر مناع جاد الحق نائب وزير الطيران المدني

- بكر محمد عبدالوهاب البيومي نائب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- غادة مصطفى لبيب عبد الغني نائب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- سيد اسماعيل علي أحمد نائب وزير الزراعة والمرافق والمجتمعات العمرانية

- مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

- أبو بكر محمد حنفي نائب وزير الخارجية والهجرة

- نبيل رياض حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة

- وليد حسين أبو المجد على نائب وزير التموين والتجارة الداخلية

هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

وافقت هيئة الدواء المصرية من خلال إدارة السياسات التسعيرية على زيادة سعر دواء ازيثرومايسين ٥٠٠ مجم للعبوة التى تحتوي على ٦ أقراص لسعر 126 جنيها بدلا من 65 جنيها.

ويستخدم ازيثرومايسين 500 ملم مضاد حيوي لعلاج التهابات الأذن لتهاب اللوزتين، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي وعدوى الجلد والانسداد الرئوي المزمن

زيادة جديدة في سعر دواء ريفو

شهد سوق الدواء المصري زيادة جديدة في سعر دواء ريفو، وهو من الأدوية الشهيرة لعلاج الصداع والألم وارتفاع درجة الحرارة ونزلات البرد وارتفع سعر ريفو إلى 141 جنيها والشريط سعره 7 جنيهات.

وكان دواء ريفو على مدار السنوات الماضية من أشهر الأدوية والأقل سعرا في الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع وكان يباع القرص بخمسة قروش والشريط ب 50 قرشا وتعرض لزيادة مستمرة في الأسعار إلى أن وصل سعر الشريط إلى 7 جنيهات.

رسميًا، القائمة الكاملة للمحافظين الجدد 2024

أدى المحافظين الجدد اليمين اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت قائمة المحافظين 2024 كالتالي: