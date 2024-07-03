6 أقراص بـ 126 جنيها، هيئة الدواء توافق على زيادة سعر مضاد حيوي شهير

وافقت هيئة الدواء المصرية من خلال إدارة السياسات التسعيرية على زيادة سعر دواء ازيثرومايسين ٥٠٠ مجم للعبوة التى تحتوي على ٦ أقراص لسعر 126 جنيها بدلا من 65 جنيها.

ويستخدم ازيثرومايسين 500 ملم مضاد حيوي لعلاج التهابات الأذن لتهاب اللوزتين، وعدوى الجهاز التنفسي العلوي وعدوى الجلد والانسداد الرئوي المزمن

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه يتم العمل التسعيرة الجديدة على التشغيلات التى يتم إنتاجها بعد تاريخ الموافقة التسعيرية.

زيادة سعر دواء باي ألكوفان

كما شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء باي ألكوفان إلى ٨١ جنيها بدلا من ٥٥ جنيها للعبوة التي تحتوي على ٣٠ قرصا.

ويستخدم دواء باي ألكوفان كمسكن قوى لعلاج الألم والصداع والالتهابات بالجسم.

ودواء باي ألكوفان يحتوي على المادة الفعالة "كيتوبروفين" من الأدوية الشهيرة واسعة الاستخدام ويستخدم كمسكن للألم ومضاد للالتهاب وخافض للحرارة ويباع في الصيدليات بالقرص أحيانا لمن يعانى من الألم والصداع.

فيما ارتفع سعر دواء كونكور بكل تركيزاته كالتالي:

1- زاد سعر كونكور 2.5 مجم إلى 60 جنيها

2-سعر كونكور 5 مجم لسعر 72 جنيها

3- سعر كونكور تركيز 10 مجم إلى 90 جنيها

4- سعر كونكور تركيز 10 مجم بلس إلى 108 جنيهات

تسعير الدواء يخضع لآليات محددة

أوضحت هيئة الدواء أن تسعير الدواء له آليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وأكدت أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

تحديد آليات التسعير

وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلي.