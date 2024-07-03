بالأسماء، 23 نائبا للوزراء في التشكيل الوزاري الجديد

التشكيل الوزاري الجديد، انطلقت قبل قليل، مراسم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.

وشملت القائمة تعيين 23 نائبا للوزراء في التشكيل الحكومي الجديد

نواب الوزراء الجدد في حكومة مدبولي

- ياسر سمير صبحي نائبا لوزير المالية

- شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية

- يمني أسامة فريد البحار نائب لوزير السياحة

- علبة أحمد الألفي نائبا لوزير الصحة

- محمد محمود ناصر الطيب نائب وزير الصحة والسكان

- عمرو محمد قنديل نائب وزير الصحة والسكان

- مارجريت صاروفيم يوسف نائب لوزير التضامن الاجتماعي

- حسام الدين صلاح عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- أحمد محمد ضاهر حسين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

- أيمن بهاء الدين البصال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

- ماجد عبدالحميد متولي نائب لوزير النقل

- نهاد شاهين على شاهين نائب لوزير النقل

- وجدي الشحات عبد الحكيم نائب لوزير النقل

- صباح عبداللطيف مشالي نائب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة

- منتصر مناع جاد الحق نائب وزير الطيران المدني

- بكر محمد عبدالوهاب البيومي نائب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- غادة مصطفى لبيب عبد الغني نائب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- سيد اسماعيل علي أحمد نائب وزير الزراعة والمرافق والمجتمعات العمرانية

- مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

- أبو بكر محمد حنفي نائب وزير الخارجية والهجرة

- نبيل رياض حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة

- وليد حسين أبو المجد على نائب وزير التموين والتجارة الداخلية