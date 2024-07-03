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حوادث

استدعاء زوج سيدة قفزت برضيعها من البلكونة بسبب خلافات زوجية في الجيزة

استدعاء زوج سيدة
استدعاء زوج سيدة قفزت برضيعها من البلكونة

أمرت النيابة العامة في الجيزة باستدعاء زوج سيدة قفزت محتضنة ابنها من الطابق الأول بأحد العقارات في منطقة بولاق الدكرور، لسماع أقواله.

 

سيدة تقفز برضيعها من الطابق الأول في الجيزة


واستعلمت النيابة في الجيزة عن الحالة الصحية الخاصة بـ سيدة بولاق الدكرور وابنها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وأفاد التحقيقات أن السيدة نشبت بينها وبين زوجها مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قامت على إثرها بالقفز من الطابق الأول بصحبة ابنها.

 

قفز سيدة من علو محتضنة طفلها


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من إحدى المستشفيات العام باستقبال سيدة في العقد الثالث من العمر وبصحبتها ابنها 6 أشهر مصابين بإصابات متفرقة بادعاء سقوط من أعلى.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى موقع البلاغ.

 

وتبين إصابة سيدة بالغة من العمر 25 عاما بكدمات وسحجات متفرقة وإصابة ابنها 6 أشهر بفقدان للوعي، تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

 

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