تجديد حبس سائق بتهمة قتل عامل تحرش بزوجته في بولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بالجيزة، حبس سائق ميكروباص قتل عاملا، بعد تحرش المجني عليه بزوجة المتهم في منطقة بولاق الدكرور.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع سائق ميكروباص قتل عامل، بعد معاكسة المجني عليه لزوجة المتهم في منطقة بولاق الدكرور.

اعترافات المتهم بقتل عامل في الجيزة

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، أن المجني عليه عاكس زوجة المتهم، مما دفع الأخير للتشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض.



مقتل عامل في بولاق الدكرور بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.



بإجراء التحريات تبين أن سائق وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أن المجني عليه عاكس زوجة المتهم، مما دفع الأخير للتشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.