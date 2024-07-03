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حوادث

إصابة 14 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بالجيزة

أصابة 14 شخصًا فى
أصابة 14 شخصًا فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص فى الجيزة
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أصيب 14 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الجيزة، اليوم الأربعاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى الجيزة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص في إحدى الترع بطريق الودي بمدينة الصف جنوب الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 

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وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة  سقوط ميكروباص  في مخر السيول بطريق الودي في الصف، وإصابة 14 شخصا جراء الحادث.

وقامت الأجهزة الأمنية بانتشال السيارة ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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