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خارج الحدود

المناظرة تكلف بايدن 3% من الأصوات، استطلاع رأي لنيويورك تايمز يظهر فارقا كبيرا لصالح ترامب

بايدن وترامب، فيتو
بايدن وترامب، فيتو

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حصول الرئيس السابق دونالد ترامب على نسبة 49%  مقابل حصول الرئيس الحالي جو بايدن على 43% بين الناخبين المحتملين على مستوى الولايات الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، اتسع الفارق بنسبة 3% في السباق الرئاسي لصالح ترامب، بعد أداء بايدن المتعثر في المناظرة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت المخاوف من قدرة بايدن على الحكم بشكل فعال إلى مستويات جديدة بين الديمقراطيين والناخبين المستقلين. 

بايدن، فيتو

غالبية المشاركين يشككون في قدرات بايدن على قيادة بلادهم

وأظهر الاستطلاع أيضا أن غالبية المشاركين في الاستطلاع بما فيهم الذين صوتوا لبايدن، بالإضافة إلي كلا من مجموعات ديموغرافية وجغرافية وأيديولوجية  شاركت في الاستطلاع، بما في ذلك الناخبون السود، يعتقدون أن بايدن 81 عامًا، كبير جدا في السن ويشككون في قدرته علي قيادة الولايات المتحدة.

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