الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

الرئيس الأوكراني يدعو ترامب للكشف عن خطته لإنهاء الحرب في حالة فوزه

الرئيس الأوكراني،
الرئيس الأوكراني، فيتو
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء إن دونالد ترامب يجب أن يقدم خطته لإنهاء الحرب سريعًا مع روسيا، مشيرا إلى أن أي مقترح لا بد أن يتجنب الإخلال بسيادة كييف، وفقا لوكالة بلومبيرج.

وأوضح زيلينسكي: "إذا كان ترمب يعرف كيفية إنهاء الحرب، فيجب أن يخبرنا اليوم. إذا كانت هناك مخاطر على استقلال أوكرانيا، إذا فقدنا الاستقلال، نريد أن نستعد لهذا، نريد أن نعرف".

ترمب ينتقد إنفاق مليارات الدولارات في حرب أوكرانيا

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يتصدر استطلاعات الرأي متفوقًا على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، قد ذكر أنه سينهي الحرب بحلول تنصيبه في يناير في حالة فوزه علي منافسه بايدن. 

دونالد ترمب، فيتو

وفي الأسبوع الماضي أدان ترامب  إنفاق مليارات الدولارات على الدفاع الأوكراني، مشيرًا إلى أن كييف ليست في طريقها للفوز بالحرب.

التأخير في إرسال الأسلحة لأوكرانيا

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه، في المقابلة التي استمرت قرابة ساعة، إزاء التأخر في إرسال الأسلحة من الحلفاء الغربيين، وقال إنه "ربما يكون مستعدًا" لمقابلة ترمب للاستماع إلى مقترحاته.

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