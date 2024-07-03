البحث عن بديل لبايدن، سباق الانتخابات الأمريكية يشتعل وصدام محتمل بين ترامب وكاميلا هاريس

نقلت وكالة رويتز عن مصادر داخل البيت الأبيض وحملة بايدن الانتخابية، قولهم إن نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس هي البديل الأول لبايدن في سباق الرئاسة إذا قرر عدم الاستمرار.

وترك أداء بايدن المتخبط وغير المتماسك أحيانًا في المناظرة الأولى أمام منافسه المنتمي إلى الحزب الجمهوري دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، حالة من الذعر داخل الحزب الديمقراطي بسبب مخاوف من أنه قد لا يكون لائقًا بالشكل الكافي لولاية ثانية ودعوات من زعماء حزبه بالتنحي عن الترشح لفترة ثانية.

نائبة الرئيس بايدن بديلا في حالة قرر الانسحاب

في حين طرح بعض الديمقراطيين البارزين بدائل لبايدن إلى جانب هاريس، مضيفة أن محاولة تجنب هاريس ليست سوى أماني ستكون شبه مستحيلة.

إدارة بيادن، فيتو

وذكرت المصادر أن اختيار هاريس "59 عامًا " مرشحة للحزب يعني أن الأموال التي جمعتها حملة بايدن والبنية التحتية للحملة ستؤول لها. وأشارت إلى أن هاريس تتمتع أيضًا بأكبر صيت، مقارنة بجميع البدائل، وبأكبر نسبة تأييد في استطلاعات الرأي بين الديمقراطيين الذين يمكن وصفهم مرشحين بشكل جاد.

وفي حين رفض مساعدو هاريس أي حديث عن بطاقة للحزب الديمقراطي لا تشمل كلًا من بايدن وهاريس. وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن نائبة الرئيس هاريس تتطلع إلى ولاية ثانية مع الرئيس جو بايدن.

الصحف الأمريكية تتحدث عن حاكم ولاية كاليفورنيا كبديل لبايدن

وفي السياق ذاته، سلطت الصحف الأمريكية والعالمية، الضوء على حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطى، جافين نيوسوم، كمرشح محتمل لاستبدال الرئيس جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد مطالبات بانسحابه لأدائه الكارثى فى أول مناظرة انتخابية ضد مرشح الجمهوريين، دونالد ترامب.

جافين نيوسوم، فيتو

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، إنه منذ الأداء الكارثي لبايدن في المناظرة الرئاسية الأولى على قناة سي إن إن، ظهر اسم نيوسوم في كل قائمة تقريبًا من الخلفاء المحتملين، ومع بقاء أربعة أشهر فقط حتى الانتخابات الرئاسية، فإن فرص تنحي الرئيس الآن بعيدة للغاية لكن هذا لم يوقف التكهنات.

الجارديان: حاكم ولاية كاليفورنيا يحظى بشعبية جيدة ومن المحتمل أن يكون بديل بايدن

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نيوسوم يحظى بشعبية جيدة داخل الولاية حيث أشار استطلاع للرأي أجرى العام الماضي إلى أن حوالي 57 % من الناخبين في ولايته أعربوا عن رضائهم عن أدائه كحاكم للولاية.

وأضافت الصحيفة أن الأمر لا يخلو من بعض الصعوبات حيث تعاني ولاية كاليفورنيا من بعض المشاكل في قطاعات التعليم والإسكان وبعض المشاكل الاقتصادية الأخرى.

وأردفت الصحيفة إلى أنه ما زال من غير الواضح في ظل تلك الأوضاع ما إذا كان نيوسوم سوف يستفيد من شعبيته الكبيرة داخل ولايته في تحقيق التأييد الوطني المطلوب للترشح لمنصب الرئاسة أم لا، خاصة في ضوء حالة الانقسام التي تعاني منها الولايات المتحدة حاليا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ