كبار الديمقراطيين يطالبون بايدن بالتنحي عن السباق الرئاسي.. مساعديه يشككون في قدراته العقلية.. وسرقة وتحويل الأموال خطة الحزب للتحوط ضد ترامب

مناظرة فتحت النيران بوجه الرئيس الحالي والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن بسبب أدائه السئ أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب خلال اللقاء الذي نظمته شبكة سي ان ان.



كبار المشرعين الديمقراطيين ينادوا بايدن بالتنحي عن الترشح

ودفع الأداء السئ للرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة، كبار المشرعين الديمقراطيين للإعراب عن قلقهم البالغ إزاء الأداء السيئ للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مناظرته أمام غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويريد بعض المشرعين من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز أن يدفعوا بايدن بشكل خاص إلى التنحي، بحسب ما أورده موقع "أكسيوس" Axios.

ويقول هؤلاء المشرعون إن الرئيس يمكن أن يقلل من فرصهم في الاحتفاظ بمجلس الشيوخ أو قلب مجلس النواب إذا خسر الانتخابات في نوفمبر.

وأخبر العديد من الأعضاء أنهم غاضبون من أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا يماطل في التواصل مع القادة الديمقراطيين.

جدل حول انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

ويعتقد بعض هؤلاء الأعضاء أن البيت الأبيض يريد حماية بايدن من الأشخاص الذين يحاولون الجدال حول انسحابه من السباق الرئاسي.

وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب: "لا أعرف من الذي يتخذ القرارات، متسائلا لماذا لا يتحدث بايدن هاتفيا مع قيادة الكونجرس؟.. الجميع يعتقد الآن أنه يمكن أن يكلفنا الأغلبية".

وقال مصدر في القيادة الديمقراطية بمجلس النواب لموقع "أكسيوس" إن بايدن لم يتصل بجيفريز حتى مساء امس الثلاثاء.، بينما قالت لورين هيت، المتحدثة باسم حملة بايدن، إن بايدن تحدث شخصيًا مع العديد من المسؤولين المنتخبين في الكونجرس وعبر ولايات ساحات القتال منذ المناظرة.

تدهور الحالة الصحية والعقلية لبايدن

ويتبادل المشرعون على انفراد قصصًا عن تدهور بايدن العقلي والجسدي وهم على يقين من أن عائلة بايدن لا تريده أن يواجه المتشككين، حتى لو كانوا أصدقاء.

وتعتبر مخاطر الحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ، واستعادة مجلس النواب الآن وجودية بالنسبة للعديد من الديمقراطيين بعد أداء بايدن الذي وُصف بالكارثي خلال المناظرة، وحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية الخاص بترامب.

مساعدي بايدن يشككون في قدراته العقلية والجسدية

ويشكك عدد متزايد من مساعدي بايدن في لياقته العقلية، ويشعرون بالغضب إزاء ما يرون أنه افتقار إلى الصراحة من رؤسائهم. وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الجميع يشعرون بالذعر".

وقال الديمقراطيون الذين اعتادوا اتهام أنصار ترامب بـتسليط الضوء على صحة بايدن إنهم قد سئموا من الدفاعات المهدئة للرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، وهم في حيرة من التقليل من شأن الأمر، والإنكار.

وقال أحد الناشطين الديمقراطيين البارزين: "الغريب أننا وصلنا إلى النقطة التي ربما لم تكن فيها المناظرة هي التي تسببت في هذا الجدل، ولكن عواقب الطريقة التي تعاملوا بها معها.

خطة الديمقراطيين للتحوط ضد ولاية ترامب

وكشفت مصادر متعددة أن كبار المانحين الديمقراطيين يخططون الآن لنقل أموال كبيرة إلى مرشحي مجلسي النواب والشيوخ كتحوط ضد ولاية ترامب الثانية، وهو ما يعتبرونه مرجحًا بشكل متزايد.

ويراقب كبار الديمقراطيين لمعرفة ما إذا كانت أي من الولايات ذات الميول الزرقاء، بما في ذلك مينيسوتا، قد بدأت في التنافس لصالح ترامب، وبحسب الروايات المتناقلة، يقول الديمقراطيون إن الإجابة هي "نعم".

وأفادت المصادر أن استطلاع ما بعد المناظرة الذي أجرته OpenLabs، وهي منظمة تقدمية غير ربحية، وجد أن دونالد ترامب لديه الآن فرصة في نيو هامبشاير وفيرجينيا ونيو مكسيكو وكلها كانت زرقاء آمنة لبايدن.

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، قال أحد المشرعين الديمقراطيين إنه حتى لو بقي بايدن في منصبه، "فإنه يحتاج على الأقل إلى إظهار تغيير حاسم في المسار من خلال استبدال كبار مستشاري حملته". لكن هذا من شأنه أن يرضي القليلين ولن يغير شيئًا في عمر بايدن وقلقه بشأنه.

وامس تحولت مكالمة "زووم" التي أجرتها لجنة السياسة والاتصالات الديمقراطية بمجلس النواب، والتي وصفت بأنها جلسة استماع حول الأولويات التشريعية، إلى جلسة تنفيس/علاج حول بايدن ومعاونيه، مع تعليقات تتراوح بين الكرب والغضب.



ومن بين أكثر من عشرين عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب شاركوا في المكالمة، كان حاضرا النائب لويد دوجيت من تكساس والذي أصبح أول مشرع ديمقراطي يدعو بايدن إلى إنهاء حملته.

وقال دوجيت في بيان إنه "بما أن التزام بايدن الأول كان دائما تجاه بلادنا، وليس تجاه نفسه، فأنا آمل أن يتخذ القرار المؤلم والصعب بالانسحاب".

وأوضح الموقع: يقل أي عضو أن بايدن يجب أن يستمر في الترشح بينما حذر البعض زملاءهم من توخي الحذر فيما يرغبون فيه، لأن التخلص من مرشح افتراضي قريب جدًا من مؤتمر أغسطس قد يكون له عواقب كارثية على الحزب.

وكتب النائب الديموقراطي جاريد جولدن في مقال في صحيفة "بانجور ديلي نيوز" أن نتيجة الانتخابات "كانت واضحة بالنسبة لي منذ أشهر: رغم أنني لا أخطط للتصويت له، فإن دونالد ترامب سيفوز وأنا موافق على ذلك".

وقالت النائبة الديموقراطية ماري بيريز لمحطة تلفزيون محلية: "بايدن سيخسر أمام ترامب. أعلم أن هذا صعب، لكنني أعتقد أن الضرر قد حدث بسبب تلك المناظرة.