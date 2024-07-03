أبرزها الكهرباء والسياحة، 7 ملفات على مكتب محافظ الأقصر

أدى المهندس عبد المطلب عمارة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الأربعاء، لتوليه منصب محافظ الأقصر خلفا للمستشار مصطفى ألهم السابق والذي دام في منصة 6 سنوات.

محافظ الأقصر الجديد

ومن المقرر أن يصل المهندس عبد المطلب عمارة مبنى ديوان عام محافظة الأقصر، لمباشرة عمله محافظا الإقليم، مساء اليوم الأربعاء، حيث ينتظره على المكتب ملفات عديدة أبرزها في السطور القادمة.

الكهرباء

يأمل أبناء الأقصر من المحافظ الجديد أن يقوم بتقديم مذكرة على مجلس الوزراء بشأن إعفاء محافظة الأقصر من تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، لكونها من المحافظات الجنوبية التي تتخطى بها درجات الحرارة العظمى 47 درجة مئوية.

السياحة

باتت محافظة الأقصر السياحية محط أنظار العالم أجمع الذي يتوافدون إليها من كل حدب وصوب لزيارة معالمها الأثرية وتضم ثلث آثار العالم، حيث ينتظر أهالي الأقصر أن يكون الملف السياحي من اهتمامات المحافظ الجديد، لتوفير فرص عمل وتزيد نسب الإشغال في الفنادق العائمة والثابتة والمناطق الأثرية كما كانت قبل 2011.

الصحة

تضم محافظة الأقصر 6 مستشفيات كبرى تابعة لمنظومة هيئة الرعاية الصحية الجديدة، والتي شهدوا أعمال تطوير في الآونة الأخيرة، وتم تخصيص 2 منهم واحدة في الولادة والنساء والثانية في القلب والأطفال، بينما يترقب الأقصريين إنشاء مستشفيي جدد واحدة لعلاج الادمان من المواد المخدرة والأخرى لعلاج الحروق.

الطرق والكباري

شهدت محافظة الأقصر إنشاء أكبر مشروع ضخم لمحور اللواء سمير فرج الذي يربط بين البرين الشرقي والغربي، والذي يوفر جهدا في قصر المسافات خاصة لدى الحافلات السياحية، مقارنة بالمسار السياحي القديم، لكن يطالب أهالي الأقصر بتكثيف أعمال بتركيب الانترلوك في مدينة الأقصر، أما في القرى والأرياف إعادة رصف بعض الطرق المتهالكة.

الصرف الصحي

إنشاءات ضخمة تجرى في البنية التحتية خاصة لمشروع الصرف الصحي، التي تعدت تكلفتها مليارات الجنيه، على الرغم من الانتهاء من أعمال التوصيل والبعض الآخر يجرى العمل به في بعض المناطق، إلا أن لم يتم الإعلان عن موعد زمني يتم التشغيل فيه رسميًا، خاصةً أزمة الصرف الصحي بقرية الحبيل شرقي محافظة الأقصر.

التعليم

تضم محافظة الأقصر عدة مدارس ابتدائية، وإعدادية وثانوية ومتوفقين، وتمريض وزراعة، وتجارة، وصناعة، وفندقية، لكن يأمل أبناء محافظة الأقصر في دخول مدارس جديدة تخص مجالات عديدة منها الإنتاج الحربي، الطاقة الشمسية، الالكترونيات، البترول، النووية، البريد، والتكنولوجيا التطبيقية.

الصناعة

شهدت محافظة الأقصر في السنوات الأخيرة إنشاء مدينة البغدادي الصناعية شرق المحافظة، التي زادت من توفير فرص العمل لأبناء الأقصر فضلا عن كونها محافظة سياحية، ويتسأل المواطنين هل يتم إنشاء مدينة صناعية جديدة تخلق فرص عمل أوفر وأكثر وتغير من الطابع السياحي الذي انخفض نسب فرص العمل به؟

السيرة الذاتية لمحافظ الأقصر الجديد

تخرج المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الاقصر الجديد، في كلية الهندسة جامعة المنصورة عام 1985 ثم التحق بشركة حسن علام مباشرة حتى عام 1997، من هنا كانت انطلاقة عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم مدير إدارة المرافق بمدينة بدر، ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات ونائب رئيس مدينة السادات.

وصعد عبد المطلب في سلم المسؤولية بخطوات ثابتة حتى أصبح رئيسًا لأجهزة مدن الشيخ زايد وبدر والشروق وأكتوبر من 2005 حتى 2015، ليصل في نهاية المطاف إلى قيادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث بدأ كمساعد نائب رئيس الهيئة في يوليو 2015 ثم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن عام 2017.

في 2017 صدر له قرار بشغل منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، وفي عام 2022 أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1245 لعام 2022 بمد خدمة المهندس «عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة»، فى وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمستوى الوظيفى "الممتازة" بموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق.