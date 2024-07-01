تركيا تطالب رعاياها في شمال سوريا بالمغادرة فورا

طالبت السلطات التركية اليوم الإثنين، المواطنين الأتراك في شمال سوريا بمغادرة المنطقة علي وجه السرعة، بسبب المظاهرات التي اندلعت احتجاجا علي الاعتداء علي السوريين في قيصرية بتركيا، وفقا لقناة زمان التركية.

وشهدت المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة التركية في سوريا احتجاجات واسعة، بعد الاعتداء على السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية.

المظاهرات السورية، فيتو

المتظاهرون ينزلون العلم التركي ويهاجمون فرع شركة تركية

وانزل المتظاهرين العلم التركي على الجانب السوري من بوابة أونجوبينار الحدودية الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر، وفي بعض المناطق تم رشق الشاحنات التركية بالحجارة والاعتداء على من فيها وإحراقها.

واقعة الاعتداء جنسيا من قبل سوري على طفلة تركية

وتأتي هذه الاحداث، عقب الفوضى التي اندلعت بسبب واقعة الاعتداء جنسيا من قبل سوري على طفلة تركية في قيصري.

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