الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات وفاة نزيل بفندق شهير في الدقي

انتحار شخص عربي الجنسية
انتحار شخص عربي الجنسية بالدقي، فيتو
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تكثف قوات المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة من خلال فريق بحث جهودها لكشف ملابسات حادث وفاة  شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل فندق شهير بالدقي، كما تم نقله لمصلحة الطب الشرعي لبيان الصفحة التشريحية للوقوف علي أسباب الوفاة،  وهل توجد شبه جنائية من عدمه 

حيث انتقلت قوات مباحث قسم الدقي لمكان الحادث عقب تلقيها إخطارا من النجدة يفيد  بمصرع نزيل يحمل  جنسية إحدي الدول العربية  داخل غرفته بفندق بالدقي،  وبالفحص المبدئي  تبين أن المتوفي، أنهى حياته شنقًا داخل غرفة الفندق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إرساله للنيابة العامة للتحقيق.

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