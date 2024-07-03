الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

حبس عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطلين متهمين بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة الأميرية بالقاهرة. 

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حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات في السلام

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم. 


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